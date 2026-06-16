Tragedie la Rezina: Un tată și-a găsit fiica de 15 ani spânzurată.

Un bărbat a alertat Poliția, după ce și-a găsit fiica spânzurată de creanga unui copac din grădină. Descoperirea macabră a avut loc astăzi, în jurul orei 11:20, în localitatea Meșeni, din raionul Rezina.

Bărbatul a alertat imediat Poliția. La fața locului s-au deplasat o echipă operativă de investigație și un medic legist, scrie pulsmedia.md.

Medicul legist, în urma examinării vizuale a cadavrului, nu ar fi depistat semne de moarte violentă, în afară de cele rezultate în urma strangulării, fapt care îi face pe oamenii legii să creadă că ar fi vorba despre un caz de suicid.

În acest caz angajații IP Rezina au inițiat un proces penal în cadrul căruia urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs tragedia, dar și motivul care ar fi făcut-o pe fată să recurgă la acest gest disperat.