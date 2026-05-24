24 Mai 2026, 10:25
Tragedie la Durlești: Un minor de 17 ani, găsit fără suflare de propria bunică
Un adolescent de 17 ani a murit în urma unui stop cardiac. Cazul a fost înregistrat în această dimineață, în orașul Durlești.
Potrivit datelor operative, în jurul orei 06:45, bunica tânărului a alertat autoritățile după ce și-a găsit nepotul fără suflare, transmite deschide.md.
Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit că acesta ar fi murit în timpul somnului, cel mai probabil în urma unui stop cardiac.
Cauza este investigată în vederea elucidării tuturor circumstanțelor.