Tragedie fără margini într-o familie din Tiraspol: O copilă s-a înecat într-un râu.

Potrivit autorităților din regiune, victima se afla împreună cu o prietenă și au venit la plajă. Cele două au intrat în apă, iar la un moment dat una dintre fete a dispărut sub apă, a încercat să iasă la suprafață și a cerut ajutor, transmite realitatea.md.

În apropiere se aflau câțiva adolescenți. Unul dintre ei a încercat să intervină, însă nu a reușit și a fugit să cheme ambulanța și salvatorii. Aceștia au scos fata din apă și au început imediat manevrele de resuscitare cardio-respiratorie. La fața locului au intervenit și medicii, care au luptat pentru viața ei, însă fără rezultat.

Circumstanțele tragediei sunt investigate.