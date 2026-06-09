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realitatea.md logorealitatea
9 Iunie 2026, 18:19
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Tragedie fără margini într-o familie din Tiraspol: O copilă s-a înecat într-un râu

O minoră de 12 ani a decedat după ce s-a înecat într-un râu. Tragedia s-a produs marți, 9 iunie, în Tiraspol.

Tragedie fără margini într-o familie din Tiraspol: O copilă s-a înecat într-un râu.
Tragedie fără margini într-o familie din Tiraspol: O copilă s-a înecat într-un râu.

Potrivit autorităților din regiune, victima se afla împreună cu o prietenă și au venit la plajă. Cele două au intrat în apă, iar la un moment dat una dintre fete a dispărut sub apă, a încercat să iasă la suprafață și a cerut ajutor, transmite realitatea.md.

În apropiere se aflau câțiva adolescenți. Unul dintre ei a încercat să intervină, însă nu a reușit și a fugit să cheme ambulanța și salvatorii. Aceștia au scos fata din apă și au început imediat manevrele de resuscitare cardio-respiratorie. La fața locului au intervenit și medicii, care au luptat pentru viața ei, însă fără rezultat.

Circumstanțele tragediei sunt investigate.

Sursă
realitatea.md logorealitatea
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