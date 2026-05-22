Tot mai mulți șoferi continuă să conducă în stare de ebrietate la volan.

Potrivit Poliției, în raionul Rezina, oamenii legii au oprit un bărbat care conducea un vehicul cu 1,25 mg/l alcool în aerul expirat.

În raionul Căușeni, forțele de ordine au oprit un motociclist de 24 de ani (1,12 mg/l), precum și un biciclist de 28 de ani (1,17 mg/l).

Angajații Poliției reamintesc cetățenilor că, indiferent de tipul de transport utilizat, alcoolul și circulația rutieră sunt incompatibile.