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7 Iulie 2026, 17:04
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Tineri suspectați în escrocherie, reținuți la Bălți: Prejudiciul depășește 720.000 de lei

Polițiștii din Bălți, în comun cu procurorii, au destructurat o grupare criminală specializată în escrocherii prin metoda „angajaților instituțiilor statului”.

Tineri suspectați în escrocherie, reținuți la Bălți: Prejudiciul depășește 720.000 de lei.
Tineri suspectați în escrocherie, reținuți la Bălți: Prejudiciul depășește 720.000 de lei.

Forțele de ordine au documentat două cazuri de fraudă, în urma cărora două victime au suferit un prejudiciu de peste 720.000 de lei, și au prevenit alte două tentative de escrocherie.

Prin urmare, patru suspecți au fost prinși în flagrant — un cetățean ucrainean de 19 ani și trei adolescenți de 16 ani. Potrivit anchetei, aceștia aveau rolul de curieri ai unui grup infracțional.

Victimele, în vârstă de 50 și 66 de ani, au fost telefonate de persoane necunoscute care se prezentau drept angajați ai instituțiilor de stat. Aceștia îi convingeau că sunt implicați într-o anchetă și trebuie să predea bani pentru „verificare”.

Suspecții ridicau banii de la victime și îi transmiteau organizatorilor schemei, primind o recompensă pentru aceasta.

Pe aceste cazuri au fost inițiate dosare penale pentru escrocherie și tentativă de escrocherie în proporții deosebit de mari.

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