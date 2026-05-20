Tinere din Moldova, exploatate sexual în Atena: O femeie din Cantemir, condamnată la ani grei de închisoare.

Dosarul a fost instrumentat de procurorii Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale și trimis în judecată încă din 2020, scrie deschide.md.

Potrivit procurorilor, femeia făcea parte dintr-o rețea formată din cetățeni ai Albaniei, Greciei și Republicii Moldova, care exploata sexual tinere moldovence în Atena, în perioada 2016–2019. În capitala elenă, aceasta monitoriza durata prestațiilor sexuale – limitate la câte 10 minute pentru fiecare client – și contabiliza banii obținuți în urma exploatării victimelor.

Conform sentinței pronunțate de Judecătoria Chișinău, patru tinere, inclusiv o adolescentă, au fost recrutate de gruparea criminală prin metoda „lover boy”. Victimele erau convinse că merg la muncă în Grecia, însă odată ajunse la Atena au fost obligate să presteze servicii sexuale în două ture zilnice: între orele 09:00–16:30 și 17:00–23:45.

Anchetatorii susțin că unele victime au ajuns în Grecia cu pașapoarte perfectate de membrii grupării în doar câteva ore, iar biletele de autocar erau achitate de membrii rețelei. Tinerelor li se interzicea să comunice cu alte persoane sau să spună la frontieră adevăratul scop al călătoriei.

Una dintre victime, care abia împlinise 18 ani, a fost obligată să întrețină relații sexuale cu până la 80 de clienți, inclusiv în perioada menstruală, după administrarea unor pastile. Tânăra a suferit ulterior o intervenție chirurgicală de șase ore, iar potrivit procurorilor, în prezent se confruntă cu probleme de fertilitate.

După expirarea termenului legal de ședere în Grecia, gruparea criminală i-ar fi organizat o căsătorie fictivă cu un cetățean grec pentru a-i legaliza șederea. Victima era supravegheată permanent prin camere video și pază, însă a reușit să-și contacteze mama, care a alertat Centrul Internațional „La Strada” și autoritățile din Republica Moldova.

În cazul altei tinere, membrii grupării au constrâns-o să recurgă la liposucție pentru a deveni „mai atractivă” pentru clienți, iar costul intervenției – de aproximativ 5.000 de euro – a fost transformat într-o datorie pe care victima trebuia să o achite.

Adolescenta de 17 ani exploatată de rețea presta servicii sexuale în mai multe locații clandestine din Atena. După ce autoritățile au fost alertate, membrii grupării au mutat-o într-un alt oraș grec pentru a o ascunde de anchetatori.

Ca urmare denunțului mamei uneia din tinerele traficate a fost declanșată o anchetă internațională.

Precizăm că, în același dosar, un alt membru al grupării, originar din sudul Republicii Moldova, a fost condamnat în Grecia la 5 ani și 10 luni de închisoare pentru trafic de persoane și trafic de copii. Acesta recruta victimele și le transporta în Grecia.

Totuși, deși procurorii Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale au cerut o pedeapsă de 20 de ani de detenție în Republica Moldova, instanța a încetat procesul penal pe motiv că condamnatul și-a executat pedeapsa în Grecia și a fost ulterior expulzat în țară. Procurorii au anunțat că vor contesta decizia la Curtea de Apel Centru.

Liderul grupării, originar din Albania și considerat coordonatorul exploatării sexuale a victimelor în Atena, a fost condamnat de autoritățile elene la 16 ani de închisoare.