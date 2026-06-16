Tânărul care și-a ucis mama în urma unui conflict, condamnat la 16 ani de închisoare.

Potrivit Procuraturii, tragedia a avut loc vara trecută, după un conflict prelungit în familie, informează rupor.md.

Ancheta și procurorii au stabilit că în noaptea de 17 iulie 2025, într-un apartament comun, între tânărul și mama sa, care lucra în calitate de profesoară, a izbucnit o nouă ceartă. În timpul conflictului, fiul a luat un cuțit de bucătărie și a lovit femeia în piept. Lovitura a afectat aorta și a provocat o hemoragie internă severă, din cauza căreia victima a decedat pe loc. Mai târziu, în aceeași noapte, tânărul i-a scris unui cunoscut despre cele întâmplate, dar acesta a luat inițial mesajul drept o glumă. Cei apropiați au început să-și facă griji abia atunci când femeia a încetat să mai răspundă la telefon.

Organele de drept au venit să verifice apartamentul de la etajul patru, însă suspectul s-a baricadat în interior. Încercând să fugă de Poliție, tânărul a sărit pe fereastră și a suferit răni grave, fiind ulterior internat în spital. Dosarul a fost transmis instanței în decembrie 2025, în cadrul unei campanii publice împotriva violenței domestice. Pe tot parcursul procesului și al audierilor, acuzatul a refuzat să dea declarații și nu și-a recunoscut vina. Sentința pronunțată poate fi contestată la Curtea de Apel Chișinău.