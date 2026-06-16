theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
16 Iunie 2026, 11:53
3 808
Copiază linkul
Link copiat

Tânărul care și-a ucis mama în urma unui conflict, condamnat la 16 ani de închisoare

Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, l-a condamnat pe un tânăr de 23 de ani din Chișinău la 16 ani de închisoare într-un penitenciar de tip închis pentru omor intenționat al propriei mame.

Tânărul care și-a ucis mama în urma unui conflict, condamnat la 16 ani de închisoare.
Tânărul care și-a ucis mama în urma unui conflict, condamnat la 16 ani de închisoare.

Potrivit Procuraturii, tragedia a avut loc vara trecută, după un conflict prelungit în familie, informează rupor.md.

Ancheta și procurorii au stabilit că în noaptea de 17 iulie 2025, într-un apartament comun, între tânărul și mama sa, care lucra în calitate de profesoară, a izbucnit o nouă ceartă. În timpul conflictului, fiul a luat un cuțit de bucătărie și a lovit femeia în piept. Lovitura a afectat aorta și a provocat o hemoragie internă severă, din cauza căreia victima a decedat pe loc. Mai târziu, în aceeași noapte, tânărul i-a scris unui cunoscut despre cele întâmplate, dar acesta a luat inițial mesajul drept o glumă. Cei apropiați au început să-și facă griji abia atunci când femeia a încetat să mai răspundă la telefon.

Organele de drept au venit să verifice apartamentul de la etajul patru, însă suspectul s-a baricadat în interior. Încercând să fugă de Poliție, tânărul a sărit pe fereastră și a suferit răni grave, fiind ulterior internat în spital. Dosarul a fost transmis instanței în decembrie 2025, în cadrul unei campanii publice împotriva violenței domestice. Pe tot parcursul procesului și al audierilor, acuzatul a refuzat să dea declarații și nu și-a recunoscut vina. Sentința pronunțată poate fi contestată la Curtea de Apel Chișinău.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici