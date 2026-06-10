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10 Iunie 2026, 22:05
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Suspectul în cazul atacului asupra unui minor din Capitală, reținut pentru 72 de ore

Tânărul care a atacat un minor în Capitală a fost reținut de oamenii legii. Incidentul a avut loc pe bulevardul Mircea cel Bătrân din sectorul Ciocana. Imagini cu bătaia au apărut pe rețelele sociale.

Suspectul în cazul atacului asupra unui minor din Capitală, reținut pentru 72 de ore.
Suspectul în cazul atacului asupra unui minor din Capitală, reținut pentru 72 de ore.

Atacatorul este un tânăr de 20 de ani, care a mai fost cercetat pentru jaf și infracțiuni similare.

Pe numele acestuia a fost deschis un dosar penal.

Poliția continuă să investigheze circumstanțele și cauzele incidentului.

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