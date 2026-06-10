10 Iunie 2026, 22:05
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Suspectul în cazul atacului asupra unui minor din Capitală, reținut pentru 72 de ore
Tânărul care a atacat un minor în Capitală a fost reținut de oamenii legii. Incidentul a avut loc pe bulevardul Mircea cel Bătrân din sectorul Ciocana. Imagini cu bătaia au apărut pe rețelele sociale.
Atacatorul este un tânăr de 20 de ani, care a mai fost cercetat pentru jaf și infracțiuni similare.
Pe numele acestuia a fost deschis un dosar penal.
Poliția continuă să investigheze circumstanțele și cauzele incidentului.