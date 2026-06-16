Soldatul rănit la poligonul din Bălți a fost operat cu succes

Ministerul Apărării informează că medicii monitorizează starea tânărului militar împușcat pe poligonul din Bălți. Viața acestuia nu este în pericol.

Incidentul a avut loc marți, 16 iunie, în jurul orei 16:40. Evenimentul s-a petrecut pe teritoriul Centrului de instruire al Brigăzii de infanterie motorizată „Moldova” din orașul Bălți, transmite rupor.md.

În timpul antrenamentelor planificate de pregătire de luptă, unul dintre soldații cu termen redus a manifestat neglijență. Acesta a tras accidental cu arma standard – un pistol marca Glock 19.

Glonțul tras a lovit un alt soldat în zona abdomenului.

Imediat după împușcătura accidentală, soldatul rănit a primit primul ajutor medical de urgență chiar la locul incidentului. Ulterior, acesta a fost evacuat de urgență și transportat la spital. Pe tot parcursul, el a fost și continuă să fie sub supravegherea medicilor.

Ministerul Apărării a subliniat că, în urma acestui incident, a fost demarat prompt un control intern de serviciu. Ancheta militară colaborează cu organele competente de drept. O comisie specială urmează să stabilească cauzele exacte, motivele și circumstanțele detaliate care au dus la încălcarea gravă a regulilor de securitate și la împușcătura involuntară pe poligon.