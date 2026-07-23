23 Iulie 2026, 10:01
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Șoferul unui Volvo, la un pas de a lovi un pieton pe o trecere de pietoni din Capitală
Un nou incident periculos a avut loc pe o trecere de pietoni din Chișinău.
Șoferul unui automobil de model Volvo, circulând cu viteză mare, nu a acordat prioritate unui bărbat care traversa strada pe zebră.
Potrivit martorilor, mașina s-a oprit la doar câțiva centimetri de pieton. Din fericire, coliziunea a fost evitată.
După incident, șoferul nu a coborât din mașină, nu și-a cerut scuze față de bărbat, dar a părăsit locul faptei.
Incidentul a fost surprins într-un video și a reaprins discuțiile privind respectarea regulilor de circulație pe trecerile de pietoni în Capitală. Internauții cer organelor de drept să identifice șoferul și să-l tragă la răspundere.