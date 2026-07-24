Șoferul unui Porsche care a accelerat până la 200 km/h, identificat.

Pe traseul M-2 din țară, polițiștii au depistat mai mulți șoferi care au depășit viteza admisă. Recordul negativ a fost stabilit de un bărbat de 42 de ani la volanul unui Porsche.

Despre aceasta informează Inspectoratul Național de Securitate Publică (INSP), transmite rupor.md.

Pentru depășirea limitei legale de viteză cu peste 80 km/h, legislația în vigoare prevede sancțiuni. Persoana în cauză riscă o amendă de până la 5.000 de lei, precum și suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de 60 până la 90 de zile.

Reprezentanții INSP reamintesc șoferilor inadmisibilitatea conducerii periculoase. Depășirea vitezei rămâne una dintre principalele cauze ale accidentelor grave, motiv pentru care cetățenii sunt îndemnați să nu își pună în pericol viața sa și a celorlalți participanți la trafic.