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6 Iulie 2026, 11:46
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Șoferul unui BMW, la un pas de a lovi o tânără pe trecerea de pietoni la Vatra

Șoferul unui BMW a pierdut controlul volanului într-o curbă în orașul Vatra, iar mașina a derapat chiar înainte de trecerea de pietoni, unde traversa o tânără. Aceasta a scăpat nevătămată ca prin minune.

Șoferul unui BMW, la un pas de a lovi o tânără pe trecerea de pietoni la Vatra.
Șoferul unui BMW, la un pas de a lovi o tânără pe trecerea de pietoni la Vatra.

Incidentul a avut loc seara, pe 3 iulie, la ora 21:33, în orașul Vatra. În imaginile publicate în grupul „StopHam Moldova” se vede cum un automobil de model BMW iese de după colț, după care șoferul pierde controlul volanului, iar mașina alunecă puternic.

În acel moment, în fața mașinii se află o trecere de pietoni pe care traversa o tânără. Șoferul reușește să evite coliziunea în ultimul moment, ca printr-un miracol nu a lovit pietonul și și-a continuat deplasarea.

Este de remarcat că incidentul s-a produs la o intersecție aglomerată, unde în acel moment se aflau multe vehicule. Accidentul a fost evitat doar dintr-o întâmplare norocoasă.

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