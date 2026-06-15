theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
ipn
15 Iunie 2026, 14:38
833
Copiază linkul
Link copiat

Șoferul microbuzului implicat în accidentul mortal din Ungaria este în stare gravă

Șoferul microbuzului se află în stare gravă și prezintă multiple fracturi, potrivit informațiilor comunicate de către Ambasada Republicii Moldova în Ungaria, anunță MAE.

Șoferul microbuzului implicat în accidentul mortal din Ungaria este în stare gravă.
Șoferul microbuzului implicat în accidentul mortal din Ungaria este în stare gravă.

Celălalt pasager rănit este în stare stabilă și beneficiază de îngrijirile medicale necesare, informează ipn.md.

„Ambasada Republicii Moldova în Ungaria este în contact permanent cu autoritățile și instituțiile medicale competente și acordă asistență consulară în vederea repatrierii persoanelor decedate”, au comunicat reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe.

Reamintim că, în apropierea orașului Győr, Ungaria, un microbuz cu numere de înmatriculare moldovenești s-a izbit de un camion aflat într-o coloană formată în urma unui alt accident rutier pe autostrada M1.

Potrivit informațiilor transmise de autoritățile competente Ambasadei Republicii Moldova în Ungaria, din cei nouă pasageri aflați în microbuz, șase sunt cetățeni ai Republicii Moldova, unii dintre aceștia având și cetățenie română. Ceilalți trei pasageri sunt cetățeni ai României.

Ministerul Afacerilor Externe precizează că două dintre persoanele rănite, transportate la spital pentru a primi îngrijiri medicale sunt cetățeni ai Republicii Moldova și dețin, de asemenea, cetățenie română.

Sursă
ipn
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici