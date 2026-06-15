Șoferul microbuzului implicat în accidentul mortal din Ungaria este în stare gravă.

Celălalt pasager rănit este în stare stabilă și beneficiază de îngrijirile medicale necesare, informează ipn.md.

„Ambasada Republicii Moldova în Ungaria este în contact permanent cu autoritățile și instituțiile medicale competente și acordă asistență consulară în vederea repatrierii persoanelor decedate”, au comunicat reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe.

Reamintim că, în apropierea orașului Győr, Ungaria, un microbuz cu numere de înmatriculare moldovenești s-a izbit de un camion aflat într-o coloană formată în urma unui alt accident rutier pe autostrada M1.

Potrivit informațiilor transmise de autoritățile competente Ambasadei Republicii Moldova în Ungaria, din cei nouă pasageri aflați în microbuz, șase sunt cetățeni ai Republicii Moldova, unii dintre aceștia având și cetățenie română. Ceilalți trei pasageri sunt cetățeni ai României.

Ministerul Afacerilor Externe precizează că două dintre persoanele rănite, transportate la spital pentru a primi îngrijiri medicale sunt cetățeni ai Republicii Moldova și dețin, de asemenea, cetățenie română.