moldova1.md logomoldova1
26 Mai 2026, 17:57
4 750
Șoferul care a provocat un accident mortal pe drumul spre Cimișlia, condamnat la patru ani și jumătate de închisoare

Judecătoria Cimișlia a pronunțat sentința în dosarul accidentului mortal care a avut loc la 14 ianuarie 2026 pe traseul Chișinău — Hâncești — Cimișlia — Basarabeasca.

În urma accidentului rutier au murit două persoane, inclusiv un copil de zece luni, transmite moldova1.md.

Șoferul în vârstă de 36 de ani al unui automobil Mercedes-Benz a fost recunoscut vinovat de încălcarea Regulamentului circulației rutiere, care a dus la decesul unor persoane. Potrivit anchetei, bărbatul a depășit viteza și a efectuat o depășire într-un loc interzis, fără să se asigure de siguranța manevrei. În acel moment, șoferul unei Toyota Yaris efectua o virare la stânga spre o benzinărie.

Coliziunea s-a dovedit a fi fatală: șoferul Toyota și copilul de 10 luni au murit pe loc din cauza traumelor incompatibile cu viața. Alte două persoane au suferit răni de gravitate medie.

În instanță, inculpatul și-a recunoscut pe deplin vina și a solicitat ca dosarul să fie examinat în procedură simplificată. Judecătorul a ținut cont că bărbatul nu a mai fost condamnat anterior, a colaborat cu ancheta, este angajat oficial și are un copil minor.

La 25 mai 2026, instanța l-a condamnat la patru ani și șase luni de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip deschis. De asemenea, bărbatul a fost privat de dreptul de a conduce mijloace de transport.

În plus, instanța a obligat condamnatul să plătească despăgubiri victimelor și rudelor persoanelor decedate. Suma totală a despăgubirilor depășește 7,8 milioane de lei. Cea mai mare plată — peste 6,1 milioane de lei — a fost acordată unei femei care și-a pierdut în accident două rude.

Până la intrarea în vigoare a sentinței, condamnatul va rămâne în arest preventiv.

Sursă
moldova1.md logomoldova1
