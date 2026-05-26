Șoferul care a provocat un accident mortal pe drumul spre Cimișlia, condamnat la patru ani și jumătate de închisoare.

În urma accidentului rutier au murit două persoane, inclusiv un copil de zece luni, transmite moldova1.md.

Șoferul în vârstă de 36 de ani al unui automobil Mercedes-Benz a fost recunoscut vinovat de încălcarea Regulamentului circulației rutiere, care a dus la decesul unor persoane. Potrivit anchetei, bărbatul a depășit viteza și a efectuat o depășire într-un loc interzis, fără să se asigure de siguranța manevrei. În acel moment, șoferul unei Toyota Yaris efectua o virare la stânga spre o benzinărie.

Coliziunea s-a dovedit a fi fatală: șoferul Toyota și copilul de 10 luni au murit pe loc din cauza traumelor incompatibile cu viața. Alte două persoane au suferit răni de gravitate medie.

În instanță, inculpatul și-a recunoscut pe deplin vina și a solicitat ca dosarul să fie examinat în procedură simplificată. Judecătorul a ținut cont că bărbatul nu a mai fost condamnat anterior, a colaborat cu ancheta, este angajat oficial și are un copil minor.

La 25 mai 2026, instanța l-a condamnat la patru ani și șase luni de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip deschis. De asemenea, bărbatul a fost privat de dreptul de a conduce mijloace de transport.

În plus, instanța a obligat condamnatul să plătească despăgubiri victimelor și rudelor persoanelor decedate. Suma totală a despăgubirilor depășește 7,8 milioane de lei. Cea mai mare plată — peste 6,1 milioane de lei — a fost acordată unei femei care și-a pierdut în accident două rude.

Până la intrarea în vigoare a sentinței, condamnatul va rămâne în arest preventiv.