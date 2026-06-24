Șoferul care a lovit mortal doi polițiști în raionul Sângerei, reținut pentru 72 de ore.

Șoferul de 51 de ani, care ar fi lovit cu automobilul doi polițiști la Sângerei, a fost reținut pentru 72 de ore.

Oamenii legii urmează să stabilească dacă acesta se afla sub influența alcoolului sau a altor substanțe interzise în momentul producerii accidentului. Polițiștii au fost accidentați în timp ce documentau o contravenție rutieră pe marginea drumului, transmite stiri.md cu referire la protv.md.

Victimele sunt Mihail Chiriac, în vârstă de 29 de ani, și Nicolae Dragan, de 25 de ani, ambii angajați ai Inspectoratului Național de Securitate Publică. Potrivit informațiilor preliminare, aceștia se aflau în afara autospecialei de serviciu, care era staționată regulamentar cu girofarurile pornite, și întocmeau acte pe numele unui șofer oprit pentru verificări

În acel moment, un automobil de model Volkswagen a intrat în plin în autospeciala Poliției. Impactul a fost atât de puternic încât cei doi agenți au fost prinși între cele două vehicule.

Martorii spun că scena a fost una de coșmar. Unii dintre ei au declarat că polițiștii au suferit traumatisme extrem de grave la nivelul membrelor inferioare.

„Un angajat al Poliției era jos fără picior și al doilea bărbat alături. spuneau că șoferul ar fi adormit și s-a trezit de la lovitură. Ei stăteau după mașina de Poliție și au fost striviți”.

„Unul era fără ambele picioare, dar unul fără un picior. nu este cultură de a conduce din partea șoferilor”, au declarat martorii.

Ofițerii au fost transportați de urgență la Spitalul Raional Sângerei, unde medicii au încercat să le salveze viața. Potrivit reprezentanților instituției medicale, unul dintre polițiști era deja în stop cardio-respirator la internare. Ambii au fost supuși intervențiilor chirurgicale de urgență, însă starea lor era critică.

Medicii au precizat că victimele prezentau amputări traumatice ale membrelor inferioare sub nivelul genunchilor. În timpul operațiilor, ambii polițiști au intrat în stop cardio-respirator, iar manevrele de resuscitare nu au mai avut succes.