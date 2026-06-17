Șoferul care a fost la un pas de a lovi oameni la o stație din Ialoveni, amendat de Poliție.

Poliția a stabilit identitatea șoferului care a fost la un pas de a lovi pasagerii la o stație de transport public, la intrarea în Ialoveni.

Contravenientul s-a dovedit a fi un tânăr de 20 de ani din raionul Cantemir, transmite unimedia.info.

Incidentul a avut loc pe 15 iunie pe traseul R-3 și a stârnit nemulțumiri după publicarea unui video pe rețelele sociale. În imagini se vede cum șoferul unui automobil Dacia manifestă un comportament agresiv în trafic și creează o amenințare pentru persoanele aflate la stație.

După verificări, angajații serviciului de patrulare au identificat contravenientul și au întocmit un proces-verbal pentru încălcarea regulilor administrative.

Poliția Națională a mulțumit cetățenilor pentru sesizările privind astfel de cazuri și a reamintit că conducerea agresivă și încălcarea Regulamentului circulației rutiere pun în pericol siguranța tuturor participanților la trafic.