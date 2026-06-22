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politia.md logopolitia
22 Iunie 2026, 14:11
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Șoferii surprinși pe pista pentru bicicliști de pe strada 31 August din Capitală au fost sancționați

Șoferii care au circulat pe pista pentru bicicliști de pe strada 31 August 1989 din Chișinău au fost identificați și sancționați. Despre aceasta a anunțat Inspectoratul General al Poliției.

Șoferii surprinși pe pista pentru bicicliști de pe strada 31 August din Capitală au fost sancționați.
Șoferii surprinși pe pista pentru bicicliști de pe strada 31 August din Capitală au fost sancționați.

Este vorba despre incidentul de la intersecția străzilor 31 August 1989 și Vasile Alecsandri, unde mai mulți șoferi au ignorat indicatoarele rutiere și au pătruns pe banda destinată bicicliștilor, delimitată cu stâlpi din plastic. Poliția a constatat încălcările după ce imaginile au fost distribuite pe rețelele sociale.

„Șoferii au fost identificați și sancționați contravențional. Pentru încălcările admise, conducătorii auto au fost atrași la răspundere contravențională pentru nerespectarea indicatoarelor rutiere”, se arată în comunicatul Poliției.

Potrivit articolului 240 alin. (1) din Codul contravențional al Republicii Moldova, nerespectarea de către conducătorul auto a indicatoarelor rutiere de interzicere sau de sens obligatoriu se sancționează cu amendă de la 10 la 12 unități convenționale (500–600 de lei) și aplicarea a două puncte de penalizare. Dacă amenda este achitată în termen de trei zile lucrătoare de la întocmirea procesului-verbal, contravenientul poate plăti doar jumătate din sumă.

Sursă
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