Șofer beat și agresiv, reținut la Bălți după ce a condus haotic pe o stradă din oraș.

Șoferul se afla la volanul unui automobil de model Dacia Duster și se deplasa haotic pe strada Traian. Autoturismul a fost observat și stopat pentru verificări de un echipaj mixt format dintr-un carabinier al Direcției Regionale „Nord” și un angajat al Inspectoratului de Poliție Bălți, informează nordinfo.md.

În urma testării alcoolscopice cu aparatul Dräger, s-a constatat că bărbatul avea o concentrație de 0,79 mg/l alcool în aerul expirat.

În timpul documentării cazului, șoferul a manifestat un comportament agresiv și a refuzat să se conformeze cerințelor legale ale oamenilor legii, fiind necesară imobilizarea acestuia. Cazul este investigat conform prevederilor legale, iar automobilul a fost transportat la parcarea specială.