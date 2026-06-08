8 Iunie 2026, 15:26
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Șofer beat și agresiv, reținut la Bălți după ce a condus haotic pe o stradă din oraș
Un bărbat este cercetat de oamenii legii după ce a fost prins conducând în stare de ebrietate pe o stradă din municipiul Bălți.
Șoferul se afla la volanul unui automobil de model Dacia Duster și se deplasa haotic pe strada Traian. Autoturismul a fost observat și stopat pentru verificări de un echipaj mixt format dintr-un carabinier al Direcției Regionale „Nord” și un angajat al Inspectoratului de Poliție Bălți, informează nordinfo.md.
În urma testării alcoolscopice cu aparatul Dräger, s-a constatat că bărbatul avea o concentrație de 0,79 mg/l alcool în aerul expirat.
În timpul documentării cazului, șoferul a manifestat un comportament agresiv și a refuzat să se conformeze cerințelor legale ale oamenilor legii, fiind necesară imobilizarea acestuia. Cazul este investigat conform prevederilor legale, iar automobilul a fost transportat la parcarea specială.