Scandal la Aeroport: Un bărbat beat și agresiv, imobilizat de polițiștii de frontieră.

Un bărbat aflat în stare de ebrietate și cu un comportament agresiv a fost imobilizat de polițiștii de frontieră la Aeroportul Internațional Chișinău, după ce ar fi agresat o altă persoană.

În imaginile apărute în spațiul public se observă cum individul, vorbitor de limbă rusă, lovește un alt bărbat în zona capului, iar la scurt timp intervin angajații Poliției de Frontieră, care l-au pus la pământ și l-au imobilizat, transmite stiri.md.

Potrivit ofițerului de presă al Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, Cristina Talpă,, cazul a fost înregistrat, iar bărbatul a fost escortat la Inspectoratul de Poliție Botanica, fiind documentat.