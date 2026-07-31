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31 Iulie 2026, 13:35
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Scafandrii au descoperit trupul bărbatului înecat în Nistru

În jurul orei 12:58, scafandrii din cadrul IGSU au descoperit și au adus la mal, în apropiere de satul Pârâta, trupul unei persoane care s-a înecat în râul Nistru dimineața, la 31 iulie 2026.

Scafandrii au descoperit trupul bărbatului înecat în Nistru.
Scafandrii au descoperit trupul bărbatului înecat în Nistru.

În acest context, salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) îndeamnă cetățenii să respecte cu strictețe regulile de siguranță pe timpul înotului. Locuitorii sunt rugați să înoate doar în locurile special amenajate, unde sunt de gardă salvatorii, să nu intre în apă în stare de ebrietate sau imediat după o perioadă îndelungată petrecută la soare, precum și să nu se depărteze departe de mal.

În plus, părinții sunt îndemnați să nu lase copiii fără supraveghere permanentă din partea adulților, chiar dacă se află în ape micuți sau folosesc mijloace de înot.

„Dacă ați observat o persoană căreia îi este iminent pericolul de înec, sunați imediat la numărul 112 și nu încercați să veniți singuri în ajutor, dacă acest lucru vă poate pune în pericol propria viață", îndeamnă IGSU.

Sursă
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