Salvatorii au scos din Nistru o femeie care se îneca.

La Tiraspol, salvatorii au acordat ajutor unei femei care nu putea înota împotriva curentului râului în zona traversării cu bacul.

Potrivit salvatorilor transnistreni, martorii au observat o femeie aflată în pericol și au chemat serviciile de urgență, transmite rupor.md.

Incidentul a avut loc pe 21 iulie între plaja urbană „Socrate” și bac. Salvatorul de serviciu a ajuns cu barca, a scos victima din apă și a adus-o pe mal, unde a fost predată echipei medicale.

Potrivit datelor preliminare ale salvatorilor, femeia se afla în stare de ebrietate.