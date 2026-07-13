Rămășițele unui corp găsite în iazul din Dănceni erau legate de o cărămidă.

Rămășițele unui corp găsite în iazul din Dănceni, raionul Ialoveni, erau legate de o cărămidă. Poliția continuă ancheta și stabilește identitatea victimei.

Reamintim că pe 12 iulie, Poliția a fost sesizată de către un pescar, precum că a depistat ceva suspect în iazul din Dănceni. Grupul operativ s-a deplasat imediat la fața locului, stabilind mai multe părți componente ale corpului uman.

La anchetă au fost implicați experții Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare, medicul legist și polițiștii din cadrul grupului operativ de investigații.

Poliția face apel către cetățenii care au rude, prieteni sau cunoscuți dispăruți în ultimele două luni, iar dispariția acestora nu a fost anunțată autorităților, să sesizeze imediat oamenii legii pentru a facilita identificarea victimei.