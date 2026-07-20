Rămășițele găsite în lacul Dănceni ar putea aparține unei mame și fiicei acesteia.

În dosarul privind descoperirea rămășițelor umane în lacul Dăncești, raionul Ialoveni, au apărut detalii noi.

Potrivit informațiilor surselor canalului Telegram Ultima Oră, expertiza medico-legală a stabilit că fragmentele găsite aparțin a două femei - presupus mamă și fiică.

Reamintim că rămășițele au fost descoperite pe 12 iulie pe teritoriul lacului Dănceni. Expertiza medico-legală s-a încheiat pe 17 iulie. În ciuda concluziilor experților, identitatea victimelor nu a fost stabilită oficial până în prezent.

Potrivit surselor, anchetatorii au aflat că plasa și sârma în care au fost împachetate rămășițele au fost, cel mai probabil, cumpărate dintr-un magazin de la Piața Centrală din Chișinău. Vânzătorul a declarat că la începutul lunii iunie un bărbat de aproximativ 55 de ani, înalt de circa 1,85 metri, cu constituție slabă, a cumpărat inițial două pachete de plasă, iar după două zile încă patru. La întrebarea privind scopul achiziției, acesta ar fi răspuns că lucrează la o fermă de porci și intenționează să folosească plasa pentru carnea stricată destinată hrănirii racilor.

Conform informațiilor surselor, anchetatorii au stabilit identitatea presupusului suspect. Se menționează că acesta este cetățean ucrainean și, după comiterea presupusei infracțiuni, a părăsit teritoriul Republicii Moldova, zburând spre Dublin prin Aeroportul Internațional Chișinău.

În prezent, ancheta continuă. Organele de drept lucrează la identificarea oficială a victimelor și la colectarea probelor.

Informațiile de mai sus provin din surse și nu au fost confirmate oficial de autorități. Ancheta este în desfășurare.