Pușcă cu lunetă și muniții, depistate într-un BMW la Leova.

Cazul a avut loc pe traseul R-34, în proximitatea orașului Leova, unde echipele mixte au stopat pentru verificări un automobil de model BMW, înmatriculat în Republica Moldova, condus de un bărbat în vârstă de 38 de ani, transmite pulsmedia.md.

În urma controlului amănunțit al mijlocului de transport, în portbagaj au fost depistate o armă lungă cu glonț, un dispozitiv de vedere nocturnă montat pe armă, 18 cartușe, un tub de cartuș, un încărcător, precum și un obiect metalic identificat preliminar drept amortizator de sunet.

Toate bunurile au fost ridicate, iar automobilul a fost escortat la sediul Sectorului Poliției de Frontieră Leova pentru continuarea documentării cazului.