Pompierii din Căușeni au împiedicat extinderea incendiului la o locuință.

Un incendiu s-a produs în după-amiaza zilei de 30 iunie într-un apartament din orașul Căușeni. Pompierii au reușit să lichideze focul înainte ca acesta să se extindă la întreaga locuință.

În urma incendiului nu au fost înregistrate victime, transmite realitatea.md.

Potrivit salvatorilor, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 16:52. Incendiul s-a produs într-un apartament situat pe strada Alexei Mateevici nr. 4, unde focul a cuprins o cameră cu suprafața de aproximativ 18 metri pătrați, aflată la primul nivel al locuinței. Exista pericolul ca flăcările să se extindă la întreaga construcție.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Unității Salvatori și Pompieri Căușeni, care au reușit să localizeze și să lichideze complet incendiul la ora 17:52.

În urma incendiului au fost distruse bunuri materiale din încăperea afectată, iar camerele de la etaj au fost deteriorate de fum. Totodată, salvatorii au întreprins măsuri pentru a preveni propagarea flăcărilor către locuințele din apropiere.

Cauza izbucnirii incendiului, circumstanțele producerii acestuia și valoarea prejudiciului urmează să fie stabilite de specialiști.