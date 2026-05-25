Poliția avertizează despre o nouă schemă de fraudă prin SMS cu „amenzi pentru viteză”.

Mesajele conțin informații despre „depășirea limitei de viteză”, amenințări privind blocare drepturilor asupra vehiculelor, precum și linkuri suspecte pentru achitarea „amenzilor”.

Oamenii legii subliniază că astfel de mesaje nu sunt expediate de Poliție sau alte instituții ale statului.

Cetățenii sunt îndemnați să nu acceseze linkurile indicate, să nu introducă date personale și bancare, să verifice informațiile doar din surse oficiale și să raporteze imediat astfel de cazuri la Poliție.