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politia.md logopolitia
24 Iunie 2026, 20:27
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Poliția a înregistrat două cazuri de încălcare a ordinii publice în timpul protestelor fermierilor

Astăzi, în timpul protestelor fermierilor din mai multe raioane ale țării, Poliția a înregistrat două incidente de încălcarea ordinii publice și blocarea circulației.

Poliția a înregistrat două cazuri de încălcare a ordinii publice în timpul protestelor fermierilor.
Poliția a înregistrat două cazuri de încălcare a ordinii publice în timpul protestelor fermierilor.

Primul caz s-a produs în zona Punctului de Trecere a Frontierei Cahul–Oancea, unde accesul către punctul de trecere a fost blocat timp de aproximativ o oră, afectând temporar circulația.

Cel de-al doilea incident a avut loc în raionul Ungheni, unde un participant la protest, la volanul mașinii personale, a blocat o bandă de circulație și a adresat injurii polițiștilor aflați la fața locului.

În ambele cazuri au fost înregistrate materiale de constatare pentru blocarea intenționată a circulației și ultragierea sau opunerea de rezistență persoanei cu funcție de răspundere aflate în exercițiul atribuțiilor de serviciu. 

Poliția reiterează că respectarea dreptului la întrunire trebuie să se desfășoare în limitele legii.

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