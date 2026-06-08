Ploile torențiale au inundat subsolul Judecătoriei din Strășeni și Casa de Cultură din raionul Nisporeni

Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au efectuat 37 de operațiuni pentru eliminarea consecințelor ploilor torențiale și vântului puternic în mai multe localități, inclusiv în subsolul clădirii Judecătoriei din Strășeni, scrie zdg.md.

Potrivit datelor IGSU, salvatorii au fost implicați în principal în pomparea apei acumulate în case, subsoluri și demisoluri ale clădirilor. În total, au fost efectuate 31 de operațiuni de pompare a apei în raionul Strășeni (10 operațiuni), Nisporeni (6), Ialoveni (5), la Bălți și Chișinău (câte 2 operațiuni în fiecare), precum și în raioanele Telenești, Căușeni și Drochia.

Se menționează că majoritatea intervențiilor pentru eliminarea consecințelor ploilor torențiale au fost realizate în raionul Strășeni, unde salvatorii au pompat apa acumulată din beciuri, subsolurile a două case și subsolul clădirii Judecătoriei Strășeni.

În satul Vărzărești din raionul Nisporeni, salvatorii au pompat apa din mai multe subsoluri și curți, precum și din subsolul Casei de cultură locale. De asemenea, lucrări similare au fost efectuate și în orașul Nisporeni, unde din cauza ploilor au fost inundate mai multe gospodării.

În raionul Ialoveni au fost realizate, de asemenea, lucrări ample. Astfel, potrivit IGSU, în satul Gângura, după ploile torențiale, apa a inundat mai multe case și un canal de scurgere. Salvatorii au pompat aproximativ 900 m³ de apă din 10 case și din canal. De asemenea, în satul Puhoi au fost efectuate numeroase lucrări de pompare a apei din subsoluri și curți, volumul total al apei pompat fiind de peste 80 m³.

Ajutorul salvatorilor a fost necesar și în Chișinău, unde pe strada Mitropolit Varlaam au pompat aproximativ 400 m³ de apă acumulată în subsolul unei clădiri. Situația similară a fost pe șoseaua Muncești, unde dintr-o gospodărie au fost pompați circa 40 m³ de apă.

„În raionul Căușeni, una dintre cele mai dificile operațiuni a fost înregistrată în satul Pervomaisc, unde salvatorii au pompat aproximativ 3.000 m³ de apă dintr-o casă și trei grădini private”, au explicat reprezentanții instituției.

La Bălți, salvatorii au pompat aproximativ 36 m³ de apă dintr-o casă și un garaj.

„Pe lângă pomparea apei, salvatorii au efectuat 5 operațiuni de îndepărtare a copacilor doborâți de condițiile meteorologice nefavorabile. Trei cazuri au fost înregistrate la Bălți, unde copacii căzuți au blocat curțile și au avariat două mașini. Alte operațiuni au fost efectuate în Cimișlia și în satul Corbu din raionul Dondușeni, unde un copac doborât a deteriorat liniile de comunicații”, raportează IGSU.

De asemenea, în raionul Anenii Noi, angajații IGSU au acordat ajutor la transportarea unei echipe medicale către un pacient din satul Batîc, deoarece ambulanța s-a blocat în noroi.

În același timp, pe parcursul zilei de 7 iunie autoritățile au monitorizat situația hidrologică în raioanele Fălești și Ungheni. În satul Cătrănești din raionul Fălești a fost înregistrată revărsarea unui lac, iar în satul Măgureni din raionul Ungheni a fost confirmat riscul de rupere a unui baraj după ploile puternice.

„În ambele cazuri au fost luate măsuri pentru reducerea riscului, nu există pericol pentru localități și gospodării”, menționează IGSU.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență continuă să monitorizeze situația și îndeamnă cetățenii să urmeze recomandările autorităților, să evite deplasările în zonele afectate și să sune la serviciul de urgență 112 în situații periculoase.