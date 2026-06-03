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3 Iunie 2026, 13:44
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Pete de ulei au fost observate pe râul Nistru

Pete de ulei au fost observate pe râul Nistru. Poluarea râului a fost depistată în această dimineață la Vadul lui Vodă.

Pete de ulei au fost observate pe râul Nistru.
Pete de ulei au fost observate pe râul Nistru.

Un martor ocular a trimis un video redacției Point.md.

Petele de ulei au fost descoperite în această dimineață, în zona podului din Vadul lui Vodă.

Sursa poluării este necunoscută.

În martie, Moldova s-a confruntat cu poluarea râului Nistru cu produse petroliere după atacul rusesc asupra hidrocentralei ucrainene din Novodnestrovsk. Concentrația substanțelor poluante în primele zile a depășit norma admisă de 40 de ori.

La 1 aprilie, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a declarat că criza poluării râului Nistru cu produse petroliere a trecut, iar situația este sub control.


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