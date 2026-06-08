Persoane necunoscute deteriorează capacele de canalizare la Vulcănești.

Persoane necunoscute avariază capacele și structurile, ceea ce creează zone periculoase pe drumuri și trotuare, a declarat primarul orașului, Nicolai Posmac.

Potrivit declarațiilor sale, capacele deteriorate au fost deja înlocuite și reparate. Lucrările sunt plătite din bugetul orașului, transmite rupor.md.

Posmac a declarat că astfel de acțiuni creează pericol pentru pietoni și șoferi, precum și duc la cheltuieli suplimentare pentru oraș.

Primarul a cerut locuitorilor să raporteze la primărie sau poliție dacă observă capace deteriorate sau cazuri de vandalism.