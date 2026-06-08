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rupor.md logorupor
8 Iunie 2026, 23:23
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Persoane necunoscute deteriorează capacele de canalizare la Vulcănești

La Vulcănești au fost înregistrate cazuri de deteriorare intenționată a capacelor de canalizare.

Persoane necunoscute deteriorează capacele de canalizare la Vulcănești.
Persoane necunoscute deteriorează capacele de canalizare la Vulcănești.

Persoane necunoscute avariază capacele și structurile, ceea ce creează zone periculoase pe drumuri și trotuare, a declarat primarul orașului, Nicolai Posmac.

Potrivit declarațiilor sale, capacele deteriorate au fost deja înlocuite și reparate. Lucrările sunt plătite din bugetul orașului, transmite rupor.md.

Posmac a declarat că astfel de acțiuni creează pericol pentru pietoni și șoferi, precum și duc la cheltuieli suplimentare pentru oraș.

Primarul a cerut locuitorilor să raporteze la primărie sau poliție dacă observă capace deteriorate sau cazuri de vandalism.

Persoane necunoscute deteriorează capacele de canalizare la Vulcănești

Persoane necunoscute deteriorează capacele de canalizare la Vulcănești

Persoane necunoscute deteriorează capacele de canalizare la Vulcănești

Sursă
rupor.md logorupor
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