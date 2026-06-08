8 Iunie 2026, 23:23
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Persoane necunoscute deteriorează capacele de canalizare la Vulcănești
La Vulcănești au fost înregistrate cazuri de deteriorare intenționată a capacelor de canalizare.
Persoane necunoscute avariază capacele și structurile, ceea ce creează zone periculoase pe drumuri și trotuare, a declarat primarul orașului, Nicolai Posmac.
Potrivit declarațiilor sale, capacele deteriorate au fost deja înlocuite și reparate. Lucrările sunt plătite din bugetul orașului, transmite rupor.md.
Posmac a declarat că astfel de acțiuni creează pericol pentru pietoni și șoferi, precum și duc la cheltuieli suplimentare pentru oraș.
Primarul a cerut locuitorilor să raporteze la primărie sau poliție dacă observă capace deteriorate sau cazuri de vandalism.