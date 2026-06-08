Percheziții la un punct de schimb valutar din Chișinău: Peste un milion de lei, ridicați.

În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat sume în diferite valute în valoare de aproximativ 1,2 milioane de lei.

Potrivit Poliției, unul dintre participanții la schemă avea rolul de curier. El aducea banii obținuți ilegal la punctul de schimb valutar, unde erau păstrați temporar, apoi erau predați altor membri ai grupului, transmite rupor.md.

În timpul perchezițiilor, Poliția a ridicat bani în diferite valute. O parte din fonduri, susțin oamenii legii, nu a fost declarată și ar fi putut fi obținută prin mijloace ilegale.

Un bărbat de 42 de ani, administrator al punctului de schimb valutar, este cercetat penal. Acesta este suspectat de implicare în schema de păstrare și transmitere a banilor.