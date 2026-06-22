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rupor.md logorupor
22 Iunie 2026, 11:13
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Percheziții la Taraclia: Șeful raionului, suspectat că ar fi trucat proceduri de achiziții publice

Oamenii legii efectuează percheziții într-un dosar privind trucarea achizițiilor publice și abuz de serviciu.

Percheziții la Taraclia: Șeful raionului, suspectat că ar fi trucat proceduri de achiziții publice.
Percheziții la Taraclia: Șeful raionului, suspectat că ar fi trucat proceduri de achiziții publice.

Persoanele vizate în anchetă sunt președintele raionului Taraclia, președintele comisiei pentru construcții și un specialist în achiziții publice.

Potrivit Centrului Național Anticorupție (CNA), persoanele vizate sunt bănuite că ar fi trucat proceduri de achiziții publice și ar fi favorizat atribuirea unor contracte către o companie gestionată din umbră de către președintele Comisiei construcții, prin intermediul unor persoane interpuse, scrie rupor.md.

În cadrul documentării au fost fixate mai multe episoade în care suspecții ar fi negociat prețurile pentru anumite obiective și ar fi perfectat devize de cheltuieli cu volume majorate fictiv, în interesul firmelor afiliate șefului Comisiei construcții. 

Contractele de valoare mică au vizat, în mare parte, lucrări de reparație la instituții de învățământ, iar prejudiciul estimativ cauzat bugetului public doar pentru anul 2025 se ridică la aproximativ 3 milioane de lei.

Perchezițiile au loc în birourile de serviciu, locuințele și automobilele suspecților. La această etapă, aceștia sunt cercetați în stare de libertate.

Urmărirea penală continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei, identificării întregului cerc de persoane implicate și acumulării probatoriului necesar pentru adoptarea unei soluții legale.

Sursă
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