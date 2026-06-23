Percheziții la o companie de construcții suspectată de evaziune fiscală.

Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și procurorii PCCOCS au efectuat pe 23 iunie o serie de percheziții la o companie de construcții, suspectată de utilizarea unei scheme ilegale de evaziune fiscală.

În timpul acțiunilor de urmărire penală la șantierele de construcții au fost descoperiți muncitori care lucrau „la negru”, scrie moldova1.md.

Cauza penală a fost inițiată în luna februarie. Potrivit anchetatorilor, din anul 2024 până în prezent, factorii de decizie ai societății comerciale ar fi retras mijloace financiare sub formă de dividende, pe care ulterior le-ar fi utilizat pentru achitarea neoficială a salariilor angajaților. Astfel, compania evita plata taxelor, iar angajații erau privați de garanții sociale și contribuții la pensii.

Perchezițiile au avut loc la sediul companiei, pe două șantiere de construcție și la domiciliile unor persoane vizate de investigație. Oamenii legii au ridicat bani care ar proveni din activități infracționale, dispozitive de stocare a datelor, documente contabile, registre cu înscrisuri de ciornă și alte materiale relevante pentru cauza penală.

Totodată, în timpul verificărilor efectuate, au fost depistați mai mulți muncitori care, potrivit constatărilor preliminare, nu erau angajați oficial.

Acțiunile de urmărire penală continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei, identificării persoanelor implicate și administrării probelor necesare.