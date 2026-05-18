Percheziții la Căușeni într-un dosar privind permise auto „cumpărate”.

Potrivit CNA, în dosar sunt implicați 30 de persoane. Printre aceștia se numără angajați ai Direcției Examinare și Calificare a Conducătorilor Auto Căușeni din cadrul ASP, precum și un administrator și instructori ai unei școli auto, scrie rupor.md.

Ancheta consideră că suspecții ar fi putut cere și primi de la absolvenții școlilor auto între 350 și 400 de euro pentru facilitarea promovării examenului practic.

Urmărirea penală a fost pornită pentru corupere pasivă, corupere activă, trafic de influență și cumpărare de influență.

Oamenii legii au efectuat mai multe percheziții. Au fost găsite permise de conducere presupus obținute fraudulos, documente privind instruirea candidaților și susținerea examenelor practice, înscrisuri de ciornă și dispozitive electronice cu informații relevante pentru dosar.

Trei persoane au fost reținute pentru 72 de ore. Ceilalți sunt cercetați în stare de libertate.