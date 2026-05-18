theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
18 Mai 2026, 13:44
13 077
Copiază linkul
Link copiat

Percheziții la Căușeni într-un dosar privind permise auto „cumpărate”

O schemă de fraudare a examenelor pentru obținerea permiselor de conducere a fost destructurată la Căușeni. Despre aceasta a anunțat Centrul Național Anticorupție.

Percheziții la Căușeni într-un dosar privind permise auto „cumpărate”.
Percheziții la Căușeni într-un dosar privind permise auto „cumpărate”.

Potrivit CNA, în dosar sunt implicați 30 de persoane. Printre aceștia se numără angajați ai Direcției Examinare și Calificare a Conducătorilor Auto Căușeni din cadrul ASP, precum și un administrator și instructori ai unei școli auto, scrie rupor.md.

Ancheta consideră că suspecții ar fi putut cere și primi de la absolvenții școlilor auto între 350 și 400 de euro pentru facilitarea promovării examenului practic.

Urmărirea penală a fost pornită pentru corupere pasivă, corupere activă, trafic de influență și cumpărare de influență.

Oamenii legii au efectuat mai multe percheziții. Au fost găsite permise de conducere presupus obținute fraudulos, documente privind instruirea candidaților și susținerea examenelor practice, înscrisuri de ciornă și dispozitive electronice cu informații relevante pentru dosar.

Trei persoane au fost reținute pentru 72 de ore. Ceilalți sunt cercetați în stare de libertate.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici