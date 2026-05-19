Percheziții în dosare de corupție la nordul Moldovei: Printre suspecți se numără funcționari publici.

Potrivit Centrului Național Anticorupție, în dosar sunt implicați opt persoane, inclusiv funcționari publici. Anchetații sunt suspectați că ar fi cerut și primit recompense ilegale pentru influențarea deciziilor comisiilor specializate, scrie rupor.md.

Este vorba despre facilitarea eliberării anticipate a unui deținut din Penitenciarul nr. 18 din Brănești, obținerea unui certificat medical de aptitudine pentru purtarea armelor, înregistrarea armelor fără documente, precum și eliberarea permiselor de conducere și a documentelor aferente în subdiviziunile Agenției Servicii Publice.

În cadrul anchetei, forțele de ordine au documentat mai multe episoade și au stabilit posibila implicare a unor intermediari și funcționari.

Astăzi, în raioanele Șoldănești și Rezina au fost efectuate 11 percheziții. Acestea au avut loc la domiciliile suspecților și în clădirile unor instituții de stat.

În timpul perchezițiilor au fost ridicate telefoane mobile, suporturi electronice de informații, documente și alte obiecte care pot avea relevanță pentru anchetă. Urmărirea penală continuă. Forțele de ordine stabilesc toate circumstanțele cazului și alți posibili participanți la schemă.