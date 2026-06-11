Patru suspecți, reținuți după ce au înșelat un pensionar cu 220.000 de lei.

Infractorii au obținut prin înșelăciune suma de 220.000 de lei, transmite politia.md.

Potrivit materialelor anchetei, pe 5 iunie, victimei i-au telefonat persoane necunoscute care, profitând de încrederea acestuia, s-au prezentat drept reprezentanți ai mai multor companii și instituții de stat. Sub pretextul efectuării unui control financiar de către un presupus angajat al Serviciului pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, l-au convins pe bărbat să contracteze un credit în valoare de 220.000 de lei.

Urmând scenariul elaborat de escroci, bărbatul a transferat întreaga sumă într-o singură plată.

Datorită intervenției operative a Poliției, suspecții au fost reținuți în flagrant în momentul în care primeau încă 250.000 de lei de la o altă victimă.

Ca urmare a unor acțiuni speciale de urmărire penală, desfășurate și autorizate de procurori, angajații Inspectoratului de Poliție Botanica și ai Direcției de Poliție Chișinău, împreună cu procurorii Procuraturii sectorului Botanica și cu sprijinul luptătorilor din cadrul subdiviziunii speciale BPDS Fulger, au reținut patru suspecți – doi bărbați și două femei cu vârste între 18 și 50 de ani.

În timpul a două percheziții la domiciliile acestora, forțele de ordine au ridicat telefoane mobile și mijloace bănești de interes pentru dosarul penal.

Suspecții au fost reținuți pentru 72 de ore și sunt cercetați pentru înșelăciune în proporții deosebit de mari.

Conform legislației în vigoare, vinovații pentru o astfel de infracțiune riscă de la 4 până la 8 ani de închisoare, precum și o amendă între 250.000 și 450.000 de lei.

Ancheta continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în schema infracțională, precum și a altor posibile victime.