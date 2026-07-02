theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
2 Iulie 2026, 13:54
4 392
Copiază linkul
Link copiat

Patru suspecți de trafic și consum de droguri, reținuți la Drochia

Polițiștii din Drochia au documentat activitatea a patru persoane cu vârste între 25 și 35 de ani, suspectate de consum, trafic și circulație ilegală de droguri.

Patru suspecți de trafic și consum de droguri, reținuți la Drochia.
Patru suspecți de trafic și consum de droguri, reținuți la Drochia.

Operațiunea a fost efectuată de angajații departamentului de investigare a infracțiunilor, pe baza informațiilor operative despre activitatea suspecților în raionul Drochia. Ca urmare a măsurilor speciale de urmărire penală, toți cei patru au fost reținuți în flagrant.

În timpul perchezițiilor, polițiștii au descoperit și ridicat marijuana, PVP („sare”), mefedron, precum și dispozitive folosite pentru consumul de droguri.

Toate substanțele și obiectele ridicate au fost trimise pentru expertiză.

Investigațiile continuă pentru a stabili toate circumstanțele cazului și pentru a identifica alte persoane implicate în activități infracționale.

Poliția și-a reafirmat hotărârea de a combate traficul și consumul ilegal de droguri și a îndemnat cetățenii să raporteze orice activitate suspectă.

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici