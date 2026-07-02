Patru suspecți de trafic și consum de droguri, reținuți la Drochia.

Polițiștii din Drochia au documentat activitatea a patru persoane cu vârste între 25 și 35 de ani, suspectate de consum, trafic și circulație ilegală de droguri.

Operațiunea a fost efectuată de angajații departamentului de investigare a infracțiunilor, pe baza informațiilor operative despre activitatea suspecților în raionul Drochia. Ca urmare a măsurilor speciale de urmărire penală, toți cei patru au fost reținuți în flagrant.

În timpul perchezițiilor, polițiștii au descoperit și ridicat marijuana, PVP („sare”), mefedron, precum și dispozitive folosite pentru consumul de droguri.

Toate substanțele și obiectele ridicate au fost trimise pentru expertiză.

Investigațiile continuă pentru a stabili toate circumstanțele cazului și pentru a identifica alte persoane implicate în activități infracționale.

Poliția și-a reafirmat hotărârea de a combate traficul și consumul ilegal de droguri și a îndemnat cetățenii să raporteze orice activitate suspectă.