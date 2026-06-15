Patru persoane, reținute într-un dosar privind extragerea ilegală a solului fertil.

Potrivit Poliției, un grup organizat de persoane ar fi activat pe teritoriul municipiului Chișinău și în raioanele Anenii Noi și Căușeni. Membrii grupării sunt bănuiți că extrăgeau ilegal sol fertil din extravilanul comunei Botnărești, raionul Anenii Noi, pe care ulterior îl transportau și îl comercializau către persoane fizice și juridice, informează rupor.md.

Pentru a ascunde cantitatea reală de sol extras, suspecții ar fi utilizat mai multe locații și ar fi desfășurat activitatea inclusiv pe timp de noapte, încercând astfel să evite depistarea de către autorități.

Investigațiile au stabilit și indicii privind introducerea în circuitul legal a banilor obținuți din activitatea infracțională.

Mijloacele financiare ar fi fost disimulate prin constituirea unor depozite bancare pe termen scurt și prin transferuri repetate între conturi bancare.

Agenția pentru Mediu a evaluat prejudiciul adus mediului la peste 1,18 milioane de lei.

La 10 iunie 2026, oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliile și în locațiile utilizate de persoanele vizate din Anenii Noi, Tînțăreni și Botnărești. În urma descinderilor au fost ridicate telefoane mobile, tehnică de calcul, documente de evidență, carduri bancare, sume de bani, muniții, precum și plăcuțe cu numere de șasiu și de motor aparținând unor unități de transport.

Totodată, au fost indisponibilizate mai multe autocamioane încărcate cu sol fertil, despre care se presupune că au fost utilizate la comiterea infracțiunilor investigate.

Prin intermediul Agenției pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale (ARBI) au fost aplicate sechestre asupra conturilor bancare ale persoanelor vizate, acestea fiind utilizate sau presupus utilizate în activitatea infracțională.

În urma acțiunilor desfășurate, patru bărbați, cu vârste cuprinse între 35 și 69 de ani, au fost reținuți. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei, identificarea tuturor persoanelor implicate și recuperarea prejudiciului cauzat.