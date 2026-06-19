Patru copii dispăruți, căutați toată noaptea în raionul Râșcani.

Patru copii cu vârste de 10 și 13 ani, care au dispărut în seara zilei de joi, 18 iunie, după ce au ieșit la plimbare în parcul din satul Șaptebani, raionul Râșcani, au fost găsiți nevătămați în această dimineață.

Potrivit datelor Poliției, pe parcursul nopții o rudă a unuia dintre ei a alertat Poliția din Râșcani, anunțând că nu știe unde se află copiii. După primirea sesizării, conducerea Inspectoratului General al Poliției a dispus mobilizarea efectivului pe alarmă. În operațiunile de căutare au fost antrenate toate forțele necesare.

După mai multe ore de căutări, în jurul orei 07:00, cei patru copii au fost găsiți între localitățile Șaptebani și Camenca, raionul Glodeni.

Potrivit Poliției, minorii sunt în afara oricărui pericol, nu au fost victime ale vreunei infracțiuni, iar starea lor de sănătate este bună.

Oamenii legii au mulțumit tuturor celor implicați în căutarea copiilor și le-au reamintit părinților și tutorilor cât de importantă este comunicarea permanentă cu cei mici, precum și cunoașterea locurilor în care aceștia își petrec timpul liber, pentru a preveni situațiile care le-ar putea pune în pericol siguranța.