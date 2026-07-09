9 Iulie 2026, 12:07
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Patru automobile, printre care și un vehicul al unei școli auto, s-au tamponat în sectorul Buiucani
Patru automobile, printre care și un vehicul al unei școli auto, au fost implicate într-un accident rutier în sectorul Buiucani al Capitalei. Cazul a fost înregistrat în dimineața zilei de 9 iulie.
Potrivit ofițerei de presă a Poliției Capitalei, Cristina Talpă, în urma accidentului nicio persoană nu a fost rănită, transmite agora.md.
Pe caz a fost inițiată o anchetă, iar toate circumstanțele producerii accidentului urmează să fie stabilite de oamenii legii.