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agora.md logoagora
9 Iulie 2026, 12:07
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Patru automobile, printre care și un vehicul al unei școli auto, s-au tamponat în sectorul Buiucani

Patru automobile, printre care și un vehicul al unei școli auto, au fost implicate într-un accident rutier în sectorul Buiucani al Capitalei. Cazul a fost înregistrat în dimineața zilei de 9 iulie.

Patru automobile, printre care și un vehicul al unei școli auto, s-au tamponat în sectorul Buiucani.
Patru automobile, printre care și un vehicul al unei școli auto, s-au tamponat în sectorul Buiucani.

Potrivit ofițerei de presă a Poliției Capitalei, Cristina Talpă, în urma accidentului nicio persoană nu a fost rănită, transmite agora.md.

Pe caz a fost inițiată o anchetă, iar toate circumstanțele producerii accidentului urmează să fie stabilite de oamenii legii.

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