Patru automobile, printre care și un vehicul al unei școli auto, s-au tamponat în sectorul Buiucani

Patru automobile, printre care și un vehicul al unei școli auto, au fost implicate într-un accident rutier în sectorul Buiucani al Capitalei. Cazul a fost înregistrat în dimineața zilei de 9 iulie.

Patru automobile, printre care și un vehicul al unei școli auto, s-au tamponat în sectorul Buiucani.