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1 Iulie 2026, 22:27
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Organizatorul contrabandei cu aproape 17 kg de hașiș din Ucraina, condamnat la nouă ani de închisoare

Judecătoria Chișinău a condamnat la nouă ani de închisoare organizatorul contrabandei cu aproape 17 kilograme de hașiș, introduse în Moldova din Ucraina prin punctul de trecere Criva în 2023.

Organizatorul contrabandei cu aproape 17 kg de hașiș din Ucraina, condamnat la nouă ani de închisoare.
Organizatorul contrabandei cu aproape 17 kg de hașiș din Ucraina, condamnat la nouă ani de închisoare.

În același timp, instanța a decis să declare condamnatul în căutare, a comunicat Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.

Potrivit anchetei, drogurile au fost ascunse într-un compartiment special amenajat al automobilului, în nișa pentru roata de rezervă. Acolo au fost găsite 178 de pachete cu hașiș, cu o greutate totală de peste 16,8 kilograme.

Autovehiculul, venit din Ucraina, a fost oprit la Lipcani. La volan se afla o femeie care a declarat că transportă botox. Împreună cu ea călătoreau doi copii și tatăl ei. În timpul percheziției, angajații organelor de drept au descoperit ascunzătoarea cu droguri.

În 2024, instanța din Edineț a condamnat deja femeia la nouă ani de închisoare, iar presupusul său complice la opt ani și jumătate de detenție. Ambii au fost reținuți în sala de judecată.

Procurorii au contestat, de asemenea, achitarea tatălui condamnatei, care, potrivit anchetei, a pus la dispoziție automobilul pentru transportul drogurilor. În plus, aceștia solicită confiscarea vehiculului în favoarea statului.

PCCOCS a informat că operațiunea a fost desfășurată pe baza informațiilor operative primite de la Serviciul de Informații și Securitate și de la organele de drept ucrainene. Ancheta a fost condusă de angajații Serviciului Vamal, sub conducerea procesuală a procurorilor.

După declararea organizatorului în căutare, acesta a fost reținut. În scurt timp va fi escortat pentru executarea pedepsei stabilite.

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