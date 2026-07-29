Opt membri ai unui grup infracțional, condamnați la până la 20 de ani de închisoare pentru tâlhării și omor.

Opt membri ai unui grup infracțional organizat au fost condamnați la închisoare pe termene de 10 până la 20 de ani pentru două atacuri tâlhărești brutale. În urma unuia dintre ele o pensionară a decedat.

Potrivit Procuraturii Orhei (oficiul Telenești), infracțiunile au fost coordonate din locurile de detenție, scrie rupor.md.

Prima lovitură a fost dată în noaptea de 28 iunie 2021, în raionul Ungheni, unde doi infractori mascați au pătruns în casa proprietarei, au bătut-o și au furat bani și obiecte de valoare în sumă totală de aproximativ 20.000 de lei. A doua atacare a avut loc în noaptea de 10 iulie 2021, în raionul Telenești: atacatorii au lovit cu brutalitate o femeie de 72 de ani cu o bară metalică în cap, au strangulat-o cu sârmă și au legat-o, după care au spart seiful și au luat 19.863 de lei. Victima a decedat după două luni din cauza traumelor craniene grave.

Prin hotărârea instanței, organizatorul principal al atacurilor a fost condamnat la 17 ani de închisoare (și 19 ani și 7 luni în total, inclusiv o condamnare anterioară), iar participantul care a aplicat violența mortală în al doilea atac a primit 20 de ani de detenție. Alți trei complici au fost condamnați fiecare la 12 ani de închisoare, iar doi complici, inclusiv o femeie observatoare, au primit câte 10 ani de închisoare.

Șase dintre condamnați aveau antecedente penale, în timp ce dosarul penal împotriva unui alt participant a fost închis din cauza decesului acestuia. Instanța a obligat vinovații să plătească peste 2,5 milioane de lei despăgubiri pentru prejudiciu.