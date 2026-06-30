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ipn
30 Iunie 2026, 18:30
987
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Obiect asemănător unui obuz, descoperit în timpul unor lucrări pe strada Miorița

Un obiect asemănător unui obuz a fost descoperit marți după-amiază, în timpul unor lucrări de excavare pe strada Miorița din Capitală.

Obiect asemănător unui obuz, descoperit în timpul unor lucrări pe strada Miorița.
Obiect asemănător unui obuz, descoperit în timpul unor lucrări pe strada Miorița.

Informația a fost confirmată de ofițerul de presă al Direcției de poliție a municipiului Chișinău, Cristina Talpă, transmite ipn.md.

Potrivit Poliției, muncitorii au alertat autoritățile imediat după descoperire, iar la fața locului au intervenit serviciile specializate. Perimetrul în care a fost găsit obiectul a fost securizat.

În prezent, specialiștii efectuează verificările necesare pentru a stabili despre ce tip de muniție este vorba și dacă aceasta prezintă vreun pericol.

Sursă
ipn
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