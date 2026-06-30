Obiect asemănător unui obuz, descoperit în timpul unor lucrări pe strada Miorița.

Un obiect asemănător unui obuz a fost descoperit marți după-amiază, în timpul unor lucrări de excavare pe strada Miorița din Capitală.

Informația a fost confirmată de ofițerul de presă al Direcției de poliție a municipiului Chișinău, Cristina Talpă, transmite ipn.md.

Potrivit Poliției, muncitorii au alertat autoritățile imediat după descoperire, iar la fața locului au intervenit serviciile specializate. Perimetrul în care a fost găsit obiectul a fost securizat.

În prezent, specialiștii efectuează verificările necesare pentru a stabili despre ce tip de muniție este vorba și dacă aceasta prezintă vreun pericol.