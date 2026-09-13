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13 Septembrie 2026, 09:34
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O Toyota a ieșit de pe traseu în apropiere de Strășeni: A avut de suferit o familie cu o fetiță de 6 ani

O familie cu un copil de 6 ani a ajuns la spital după ce automobilul în care se aflau a ieșit de pe carosabil și a ajuns într-un canal de drenaj în apropiere de Făgureni, raionul Strășeni.

O Toyota a ieșit de pe traseu în apropiere de Strășeni: A avut de suferit o familie cu o fetiță de 6 ani.
O Toyota a ieșit de pe traseu în apropiere de Strășeni: A avut de suferit o familie cu o fetiță de 6 ani.

Fetița a fost transportată la spital în stare gravă, iar etilotestul a indicat în cazul bărbatului de 39 de ani o concentrație de 0,85 mg/l alcool în aerul expirat. Poliția urmează să stabilească cine se afla la volan în momentul accidentului, precum și toate circumstanțele celor întâmplate.

„Polițiștii din Strășeni stabilesc circumstanțele accidentului rutier produs în jurul orei 02:00, în apropierea localității Făgureni. Potrivit datelor preliminare, șoferul unui automobil Toyota RAV4 a pierdut controlul asupra volanului din motive care urmează să fie stabilite, a ieșit de pe traseu și a ajuns într-un șanț.

În urma accidentului, bărbatul de 39 de ani, soția sa de 37 de ani și fiica lor de 6 ani au fost transportați la spital cu diverse traumatisme. Fetița se află în stare gravă.

Bărbatul de 39 de ani a fost testat alcoolscopic. Etilotestul a indicat o concentrație de 0,85 mg/l alcool în aerul expirat. Femeii i-au fost prelevate probe de sânge pentru stabilirea nivelului de alcool.

Totodată, poliția urmează să stabilească cine se afla la volanul automobilului în momentul accidentului rutier, precum și toate celelalte circumstanțe ale celor întâmplate”, se arată în comunicatul oamenilor legii. 

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