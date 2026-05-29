customs
29 Mai 2026, 15:00
15 853
O tentativă de contrabandă din Germania, oprită de vameși la punctul de control Leușeni

În compartimentul de marfă al unui microbuz, vameșii au descoperit pachete cu produse alimentare, inclusiv cafea, fistic, dulciuri și alte bunuri.

La volanul mijlocului de transport se afla un cetățean al Republicii Moldova în vârstă de 24 de ani, care a declarat că nu transportă bunuri supuse declarării, transmite customs.gov.md.

În urma controlului, în compartimentul de marfă au fost descoperite pachete cu diverse produse alimentare, inclusiv cafea, fistic, dulciuri și alte bunuri destinate vânzării, transportate fără declarare.

Bunurile au fost ridicate pentru confiscare, ancheta în cazul incidentului continuă.

