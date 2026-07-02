O tânără însărcinată, bătută și jefuită de un individ. Infractorul, trimis după gratii.

Un bărbat de 39 de ani a fost condamnat la 5 ani de închisoare, cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis. Și asta pentru că el a atacat, a bătut o femeie însărcinată și i-a furat geanta cu lucruri personale.

Despre acest caz informează Procuratura Generală, prin intermediul unui comunicat. Potrivit sursei, totul s-a întâmplat în seara zilei de 1 martie 2026, informează deschide.md.

„Atunci, inculpatul a urmărit și a atacat o tânără în municipiul Chișinău. Ea se deplasa pe jos, pe o stradă din oraș, după ce coborâse din transportul public. Fiind însărcinată în aproximativ șase săptămâni, a început să se simtă rău, motiv pentru care se deplasa lent.

Profitând de situație, inculpatul a atacat-o într-o zonă slab iluminată și i-a aplicat o lovitură cu pumnul în regiunea ochiului stâng. Tânăra, fiind speriată, și-a acoperit fața cu mâinile și s-a ghemuit la sol. Inculpatul a continuat agresiunea, aplicându-i mai multe lovituri cu picioarele în regiunea abdomenului. Victima a încercat să se apere și a strigat după ajutor. Aplicând 3-4 lovituri, bărbatul i-a sustras bunurile și a fugit”, se menționează în comunicat.

Printre bunuri se enumeră: geanta în valoare de 1 500 de lei, în care se aflau bunuri personale, inclusiv suma de 200 de lei, un ceas inteligent în valoare de 10 000 de lei, patru carduri bancare și alte obiecte personale, cauzând un prejudiciu material de aproximativ 11 700 de lei.

La scurt timp după incident, un trecător s-a apropiat de victimă și a rămas cu ea până la sosirea ambulanței. Victima a fost preluată de ambulanță și transportată la o instituție medicală pentru investigații.

În urma agresiunii, din fericire, tânăra a suferit leziuni neînsemnate.

Pe parcursul urmăririi penale și în cadrul ședinței de judecată, inculpatul și-a recunoscut integral vina. El a declarat că regretă cele săvârșite. Totuși, bărbatul nu este la prima abatere de la lege, fiind condamnat în 2011 pentru jaf.

Pe acest caz el a primit pedeapsă de 5 ani de închisoare, cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis și i-a fost aplicată o amendă în mărime de 950 unități convenționale, adică 47 500 de lei.

Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești, persoana beneficiază de prezumția de nevinovăție.