O tânără de 25 de ani din Moldova, găsită moartă la Torino.

Tragedia a avut loc în cartierul Aurora. Fata locuia singură. Alarma a fost dată sâmbătă după-amiază, 6 iunie, când aceasta nu a mai dat niciun semn de viață timp de peste 24 de ore, scrie ziua.md citând rotalianul.com.

La fața locului au sosit pompierii, medicii de urgență și carabinierii. Ajunși în apartament, salvatorii au găsit fata fără semne vitale.

Motivul decesului nu a fost încă stabilit. Carabinierii au inițiat o anchetă. Potrivit datelor preliminare, una dintre ipoteze este o posibilă intoxicație cu substanțe necunoscute. Totuși, această ipoteză nu a fost confirmată oficial până acum. Răspunsul exact îl vor da doar expertizele medico-legale și alte acțiuni investigative.

Se știe că persoana decedată avea un diagnostic psihiatric. Însă, în prezent, nu există date care să indice o legătură între acest fapt și deces.

Expertul medico-legal a efectuat deja o examinare preliminară la fața locului. Carabinierii reconstruiesc ultimele ore din viața fetei și verifică toate circumstanțele care ar putea explica cele întâmplate.