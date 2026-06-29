O tânără de 18 ani, găsită spânzurată la Nisporeni.

Un tânăr de 26 de ani a alertat Poliția, după ce și-ar fi găsit verișoara decedată. Descoperirea macabră ar fi avut loc sâmbătă, 27 iunie curent, în localitatea Mârzoaia din raionul Nisporeni.

Cadavrul spânzurat al acesteia ar fi fost găsit într-un șopron de către mama sa și verișor, informează pulsmedia.md.

Medicul-legist venit la fața locului nu ar fi depistat semne vizibile de moarte violentă pe suprafața cadavrului, în afară de cele provocate de ștreang, fapt care îi face pe oamenii legii să creadă că ar fi vorba despre un caz de suicid.

Oamenii legii au inițiat un proces penal în acest caz pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs tragedia, dar și motivul pentru care tânăra a recurs la acest gest disperat.