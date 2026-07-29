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29 Iulie 2026, 10:01
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O tânără a căzut de la etajul patru al unui bloc de locuit din Ceadâr-Lunga și a supraviețuit

În seara zilei de 28 iulie, la Ceadâr-Lunga, salvatorii au intervenit pentru a ajuta o tânără de 21 de ani care a căzut de la etajul patru al unui bloc de locuințe.

O tânără a căzut de la etajul patru al unui bloc de locuit din Ceadâr-Lunga și a supraviețuit.
O tânără a căzut de la etajul patru al unui bloc de locuit din Ceadâr-Lunga și a supraviețuit.

Așa cum a anunțat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la serviciul 112 a fost înregistrat la ora 23:53.

Potrivit datelor preliminare, o tânără a căzut de pe fereastra unui apartament situat la etajul patru al unui bloc de locuit de de pe strada Cikalov 73. Aceasta a rămas blocată pe acoperișul unei anexe amplasate la nivelul etajului întâi.

La fața locului au intervenit prompt salvatorii și subdiviziunile de pompieri ale IGSU din Ceadâr-Lunga. Aceștia au coborât în siguranță victima de pe acoperiș și au predat-o echipei de ambulanță.

Tânăra a fost transportată la spital pentru acordarea asistenței medicale necesare.

Circumstanțele incidentului sunt investigate de organele competente.

Potrivit datelor IGSU, de la începutul anului 2026, salvatorii au acordat ajutor și au salvat 1.473 de persoane în diverse situații de urgență.

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