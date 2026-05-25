rupor.md logorupor
25 Mai 2026, 19:11
O speluncă de droguri, destructurată de polițiști la Costești

În satul Costești, raionul Ialoveni, poliția a destructurat o speluncă de droguri. Perchezițiile au avut loc la domiciliul unui bărbat de 48 de ani, în urma unor informații operative.

La sosirea polițiștilor, în locuință au fost găsiți proprietarul casei și trei oaspeți ai săi, cu vârste de 29 și 34 de ani.

Examinarea medicală a arătat că toți cei patru bărbați se aflau într-o stare de intoxicație puternică cauzată de consumul drogului sintetic PVP („sare”), transmite rupor.md.

În timpul perchezițiilor la locul incidentului, polițiștii au descoperit și ridicat:

  • dispozitive artizanale pentru consumul substanțelor interzise;
  • mai multe cartușe de luptă, păstrate fără autorizație legală;
  • telefoanele mobile ale suspecților.

La examinarea smartphone-urilor, oamenii legi au găsit chat-uri deschise pe Telegram. Prin grupuri închise, reținuții comandau doze noi de droguri.

Toate obiectele și munițiile confiscate au fost trimise pentru expertiză. În privința persoanelor reținute se desfășoară acțiuni de urmărire penală în cadrul procesului penal.

Sursă
rupor.md logorupor
